İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağda keçileriyle mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Van’ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde dağda 7 keçisiyle mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.


Akçabuk Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 7 keçisini kurtarmaya çalışan Seyfullah Keve de mahsur kaldı. Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliğine haber vermesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan zorlu çalışmalar sonucunda 7 keçi ve Seyfullah Keve isimli vatandaş kurtarıldı.


Olay yerine gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği yetkililerine teşekkürlerini ilettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.