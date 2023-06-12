Dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı

Van'ın Muradiye ilçesine dağda mahsur kalan çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi kırsalı dağlık arazide Afgan uyruklu bir çobanın mahsur kaldığı ihbar bilgisi alan Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü arama ve kurtarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli bölgeye sevk edildi. Ekiplerinin yürütmüş oldukları 2 saatlik titiz çalışmalar sonucu mahsur kalan çoban güvenli bir şekilde nakli sağlanarak sağlık ekiplerine teslim edildi.