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Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kırkgeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Dağda 25 keçi ile 1 kuzunun mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Grup Amirligi ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda keçiler mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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