Daire Başkanı Eriş'ten okul ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, “Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması Sınavının (TIMSS)” yapılacağı Van'ın dört ilçesindeki okulları ziyaret etti.

Ziyaretinde okulların 5 ve 8. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya gelen Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş, sınavın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. TIMSS 2019 sınavının Türkiye'de 4 yılda bir uygulandığını belirten Eriş, öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dört yılda bir yapılan TIMSS 2019 sınavının Türkiye'de 60 ilde toplamda 217 okulun katılımı ile nisan ayı içerisinde düzenleneceğini söyledi.

TIMSS sınavının bu yıl ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirileceğini ifade eden Eriş, TIMSS sınavının uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin yürütecekleri çalışmalar ve elektronik alt yapının hazırlanmasına ilişkin detaylar konusunda bilgilendirmede bulunmak üzere saha ziyaretlerine başladıklarını, Türkiye'nin 21. yüzyıl becerileriyle donanmış öğrencilerini yetiştirecek gerekli enerji ve gücün öğretmenlerde olduğunu kaydetti. Okulların niteliğinin artırılmasına yönelik bu tarz faaliyetlerin çok önemli olduğunu dile getiren Eriş, TIMSS sınavının ülkelerdeki 5 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarını ölçmek için yapıldığını hatırlattı. Eriş, eğitim öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini, eğitim sisteminin etkinlik ve verimliliğini, ülkelerin eğitim sistemleri arasındaki farklılıklarını değerlendirmek amacıyla yapıldığını, TIMSS sınavının her aşamasının çok iyi şekilde tasarlanmış uluslararası bir izleme sistemi olduğunu kaydetti. Eriş, sınava girecek 5 ve 8. sınıf öğrencilerine ve hazırlıkta katkıları olan öğretmenlere başarılar diledi.

Ziyarette; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı, ilçe milli eğitim müdürleri ve Van Ölçme Değerlendirme ekibi yer aldı. Van Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından Van'da sınav uygulamasına katılacak öğrencilere TIMSS temalı tişört ve şapka dağıtıldı.

Uygulamaya Van'ın Bahçesaray ilçesindeki İzzet Görür Ortaokulu, Çaldıran ilçesindeki Yukarı Gülderen 80. Yıl İbrahim Gümüş Ortaokulu, Erciş ilçesindeki Kadir Rezzan Has Ortaokulu ve Gürpınar ilçesindeki Güzelsu BİST YBO katılıyor.