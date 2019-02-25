DAKA, 12. Tahran Uluslararası Turizm Fuarında

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İran'ın başkenti Tahran'da 12-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 12.'si gerçekleştirilen Tahran Uluslararası Turizm Fuarına katıldı.

DAKA; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinden oluşan TRB2 bölgesine İranlı turistlerin gösterdiği rağbetin devamlılığını sağlamak ve illerin turizmden elde ettikleri gelirleri artırmak amacıyla Tahran Uluslararası Turizm Fuarına katıldı. İran turizm pazarı açısından önem arz eden, Türkiye ile İran arasındaki 560 kilometrelik sınırın 300 kilometresini oluşturan Van ili başta olmak üzere TRB2 bölgesi illerinin tarihi, turistik ve doğal değerlerini tanıtmak ve turizm paydaşları ile işbirliklerini geliştirmek üzere katılım sağlanan fuarda yer alan DAKA standında; 10 kamu kurumu, STK ve özel sektör temsilcisi ile beraber bölge illerinin turizm potansiyelleri standa gelen özel ve kurumsal ziyaretçilere aktarıldı.

2017 yılında Türkiye'ye İran'dan çıkış yapan ziyaretçi sayısının yüzde 26'sına tekabül eden 2,8 milyon turistin giriş yaptığı, Van ilini ise 2017 yılında 400 bin ve 2018 yılında ise 330 bin yabancı turist ziyaret ederken, bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğunu İran'dan gelen misafirler oluşturduğu kaydedildi.

2018 yılında DAKA'nın da katılım sağladığı 11. Tahran Uluslararası Turizm Fuarına 410'u yerli, 93'ü yabancı olmak üzere 503 katılımcıya ev sahipliği yapmış ve toplam 232 bin 435 kişi tarafından ziyaret edilmişti.