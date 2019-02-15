DAKA desteğiyle Hakkari İl Özel İdaresi personeline Netcad eğitimi

DAKA 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Hakkari İl Özel İdaresi teknik personeline 5-11 Şubat 2019 tarihlerinde Netcad eğitimi verildi. Eğitmen Murat Kızılpınar tarafından verilen eğitimde Netcad ana modülü, yol, atık su ve imar planı modülleri ele alındı. 6 gün, 48 saat olarak verilen eğitimden harita mühendisleri ve harita teknikerleri başta olmak üzere 20 teknik personel faydalandı.