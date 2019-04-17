İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

DAKA destekli “AB ve Erasmus+ Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi

Van’ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “AB ve Erasmus+ Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi, 2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “AB ve Erasmus+ Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi, 2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.


Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grubun katıldığı ve eğitmen Erol Avcı tarafından verilen eğitim boyunca genel anlamda sorun, hedef, paydaş ve strateji analizi ile mantıksal çerçeve ve proje yazma konularına değinildi.


Üst düzey bir ilgi ile gerçekleştirilen eğitim ile katılımcıların Avrupa Birliği ve Erasmus+ projeleri başta olmak üzere diğer fon veren kurum ve kuruluşlara kaynak getirebilecek projeler geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.