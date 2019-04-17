DAKA destekli “AB ve Erasmus+ Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi

Van'ın Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “AB ve Erasmus+ Deneyimsel Öğrenme Tabanlı Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi, 2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grubun katıldığı ve eğitmen Erol Avcı tarafından verilen eğitim boyunca genel anlamda sorun, hedef, paydaş ve strateji analizi ile mantıksal çerçeve ve proje yazma konularına değinildi.

Üst düzey bir ilgi ile gerçekleştirilen eğitim ile katılımcıların Avrupa Birliği ve Erasmus+ projeleri başta olmak üzere diğer fon veren kurum ve kuruluşlara kaynak getirebilecek projeler geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanıyor.