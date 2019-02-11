DAKA destekli “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi

Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi 6 avukat, DAKA tarafından finanse edilen; Van Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” proje merkezini ziyaret etti. Sokakta mendil satmak, tartıcılık yapmak ve ışıklarda cam silmek gibi işlerde çalıştığı tespit edilen çocuklara yönelik mesleki, eğitim, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği Çocuk ve Gençlik Kampüsü proje merkezini ziyaret eden avukatlar, çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, Van Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyesi 6 avukat tarafından merkezin ziyaret edildiğini belirterek, “Çocuklara avukatlık mesleği hakkında bilgi verildi. Çocuk hakları konusunda kısa bir eğitim gerçekleştirdik. Çocukların sokakta karşılaşabilecekleri olası risklerden bahsedildi. Sokağın çocuklar üzerinde oluşturacağı olumsuz etkiler ile ilgili çok faydalı bir buluşma gerçekleştirdik. Bu ziyareti ve faaliyeti gönüllü olarak gerçekleştiren Van Barosuna ve Çocuk Hakları Komisyonu avukat üyelerine teşekkür ederim” dedi.