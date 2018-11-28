DAKA destekli ‘Robotik Kodlama' projesi

Van Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ‘Robotik Kodlama' projesi hayata geçirildi.

‘Bulut Bilişim İnovasyonu Ekosisteminde Kodlama ve Robotik Eğitici Eğitimi İle Proje Yönetimi ve Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi' projesi kapsamında 5 gün süren eğitimler, cuma günü sona eriyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Proje Koordinatörü İhsan Kılıç; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde görevli 50 öğretmeni bu proje kapsamında eğitmeyi hedeflediklerini belirtti. Kılıç, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği tarihte Van Sürekli Eğitim Merkezinde eğitimlerin verildiğini ifade ederek, eğitim sonunda katılımcılara ulusal düzeyde geçerliliği bulunan sertifika verileceğini kaydetti. Kılıç, proje içeriğinin ise; ‘inovatif teknoloji, yüksek ve ileri teknoloji, nanoteknoloji, aviyonatik düşünsel beceriler, siber güvenlik, front-end'lerin yetiştirilmesi, bulut bilişim sistemleri, teknoloji üretimi, lego Mindstorms 2.0 uygulamaları, milli yazılım, lego WeDo 2.0 v O-Bot kullanımı, veri madenciliği, solidWorks teknolojisi, sanal nesnellik, HTML, CSS ve JS teknolojileri 3D yazılım teknolojisi, ön ve ara yüz okumaları' olarak belirlendiğini ifade etti.