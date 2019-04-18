DAKA öncülüğünde Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde ilk defa Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı (MEKİİF'19) gerçekleştirilecek.

DAKA öncülüğünde; Mesleki Yeterlik Kurumu, İŞKUR, KOSGEB, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, kalkınma ajansları, TRB2 bölgesi valilikleri, milli eğitim müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile Van'da ilk defa Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı (MEKİİF 19) gerçekleştirilecek. Özellikle meslek liselerine olan ilgiyi artırmak ve mesleki eğitimde farkındalık oluşturmak amacıyla Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerindeki öğrencilerin başarılı bilim projelerinin sergilendiği bir proje pazarı niteliğinde olacak MEKİİF'19'da öğrenci projelerinin yanı sıra Van'daki halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ve diğer meslek liselerinin projeleri de sergilenecek ve meslek tanıtımları gerçekleştirilecek.

Kamu ve özel eğitim kurumlarının katılım sağlayacağı MEKİİF'19'da fuar ile eş zamanlı olarak çeşitli konferans ve paneller gerçekleştirilecek. Akın Robotics tarafından geliştirilen mini insansı robot Mini Ada da MEKİİF'19'da olacak. MEKİİF'19, 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.