İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DAKA Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Bilmez başkanlığında yapıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 2021 yılı ilk yönetim kurulu toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi.


1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığını Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'den alan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Vali Mehmet Emin Bilmez'in makamından bağlandığı video konferans toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Nazmi Coşkun, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.


Toplantıda DAKA'ya yapılan fizibilite destek program başvuruları, 2021 DAKA çalışma programı, bütçesi ve ajansın kurumsal yapılanması ile ilgili hususlar değerlendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.