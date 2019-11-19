DAKA'dan lise ve üniversite gençliğine destek

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde sosyal girişimcilik ile ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “DAKA Sosyal Girişimcilik Programı (DAKA SOGİP)” kapsamında başlatılan eğitimler 2 ayrı başlıkta gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak 2 tam günü kapsayan Sosyal Girişimcilik Eğitim Atölyesinde, sosyal girişimci adaylarına sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, girişimcilik ile sosyal girişimcilik arasındaki farklar, sosyal inovasyon ve sosyal etki, sorun analizi ve yerel sosyal sorunlar, sosyal iş planı oluşturma ve sürdürülebilir gelir modeli geliştirme, sosyal finansman ve destek mekanizmaları konularında eğitimler veriliyor. Atölye eğitimleri kapsamında katılımcıların 4-5 kişilik gruplar halinde kendi fikirlerini geliştirip sürdürülebilir bir iş modeline kavuşturmalarına katkı sağlanırken, aynı zamanda sosyal girişim fikri geliştiren her bir gruba mentörlük desteği veriliyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik olarak Van'da 9-10 Kasım ve 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde 2 ayrı eğitim atölyesi daha gerçekleştirildi.

DAKA Sosyal Girişimcilik Programının bir diğer eğitim serisi de “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” olarak Van'daki liselerde gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim çağındaki gençlerin sosyal girişimcilik alanında farkındalığını artırmak ve sosyal kalkınmaya katkı sunacak fikirlerinin yeşermesi için düzenlenen 2 saatlik eğitimler, gençlerin potansiyellerini harekete geçirme misyonu taşıyor.

Programın başladığı ekim ayından bu yana DAKA Sosyal Girişimcilik Programı (SOGİP) kapsamında Hakkari'de 1, Van'da 3 olmak üzere 4 eğitim atölyesi gerçekleştirildi. Toplam 82 gencin yer aldığı atölyelerde kadın istihdamının artırılması, öğrencilerin barınma sorununun azaltılması, küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesi, Van Gölü'nün korunması, çocukların doğal ve yerel kültüre uygun oyuncaklarla buluşturulması, eğiticilerin istihdamının sağlanması, köylerin tiyatro ile buluşturulması, gençlerde okuma akışkanlığının artırılması ve ilkokul çağındaki çocukların kültür-sanat aktivitelerine yönlendirilmesi gibi yaklaşık 16 sosyal soruna yönelik kalkınma odaklı sosyal girişim fikirleri geliştirildi.

Sosyal girişimciler Rümeysa Ruken Polat ve Feridun Bişar tarafından verilen interaktif atölye eğitimlerinde, DAKA uzmanları da kaynak geliştirme simülasyonları kapsamında sosyal girişimci adaylarına geri bildirim sağlayarak deneyimleriyle gençlerin fikirlerine katkı sunuyorlar. “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” kapsamında ise kasım ayı içerisinde Edremit, Çatak ve Erciş ilçelerinde 5 ayrı lisede eğitimler gerçekleştirildi. Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesinde 180, Edremit Anadolu Lisesinde 36, Edremit Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 90, Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 160, Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 180 genç olmak üzere toplam 646 lise öğrencisine sosyal girişimcilik farkındalık eğitimi verildi. Bu eğitimlerde gençler için var olan imkanlar da anlatılarak faydalanabilecekleri fırsatlara yönelik yönlendirmeler yapıldı.

2019 yılı içerisinde TRB2 Bölgesini kapsayan 4 ilde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Hakkari Üniversitesi işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik 4 atölye eğitimi daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 9 lisede daha “Liselerde Sosyal Girişimcilik Farkındalık Eğitimleri” gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kasım ve aralık ayları içerisinde tamamlanması hedeflenen eğitimlerin sonrasında DAKA tarafından 4 ilde geliştirilen sosyal girişim fikirlerinin de sunulacağı bir Sosyal Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

2020 yılında da eğitim faaliyetlerine devam ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte yürütülen İnnovan Girişimcilik Merkezi Projesinin hayata geçirilmesiyle beraber oluşturulan bölgesel sosyal girişimcilik ekosisteminin daha ileriye götürülmesi amaçlanıyor.