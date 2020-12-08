Damızlık düve alım desteği müracaatları başladı

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal desteklemelere ilişkin 5 Kasım 2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin karara dayanılarak hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği gereğince yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği müracaatlarının başladığı belirtildi. Açıklamada, “Şartları uygun olan yetiştiriciler 7-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 24 günlük süre içerisinde işletmelerinin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir” denildi.