Define avcıları tarihi kiliseyi tahrip etti

Ermeniler için önemli mekanlar arasında yer alan kilise, 17'nci yüzyılda Aksorik Dağı'nın eteklerinde ve Bend-i Mahi Çayı kenarına inşa edildi. Saint Stefanos Kilise, tüm tahribatlara rağmen ayakta kalmayı başardı. Son 50 yıl içerisinde define avcıları tarafından içi ve etrafı kazılan kilise, neredeyse çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Doğa Fotoğrafçısı Recep Dağ, Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Saint Stefanos Kilisesi'nin çekimlerini yapmaya geldiklerini belirterek, “Burada gördüğümüz manzara bizleri üzdü. Defineciler tarafından talan edilmiş, etrafında derin çukurlar açılmış. Bir an önce buranın yetkililer tarafından korunma altına alınmasını istiyoruz. Çünkü tarihi ve doğal bir güzelliğe sahip Aksorik Dağı eteğine kurulmuş ve yaklaşık 400 yıllık bir kilise şu an sahipsiz bir şekilde talan edilmiş durumdadır” dedi.

Doğa gezgini Veysel Ete ise Muradiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldiklerini belirterek, “Tarihi Saint Stefano Kilisesi'ni görmek istedik. Maalesef kilisenin harap olduğunu gördük, sorduğumuzda ise definecilerin yaptıkları kazı sonucunda harap olduğunu öğrendik. 17. yüzyılda yapılan bir kilise ve ciddi bir doğal güzellik ve manzaraya sahip. Ermeniler için önemli olduğu kadar bizim için de önemli olan kilisenin restorasyonu yapılabilir. Restorasyon yapıldıktan sonra insanların buraya gelip görmesini çok isteriz” ifadelerini kullandı.