Demir parmaklıklara sıkışan inek kurtarıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde hayvan pazarındaki demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan ve İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde hizmet veren hayvan pazarında meydan geldi. Hayvanlarını satmak için pazara gelen H.B. isimli vatandaş, ineklerini demir parmaklıklara çevrili alana koydu. Pazarlığın yapıldığı sıra ineklerden birinin huylanması sonucu kaçmaya çalışırken demir parmaklıklara arasına sıkıştı. Hayvan sahibi ve vatandaşlar ineği sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu inek sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim edildi.