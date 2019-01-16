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Demir parmaklıklarla sıkışan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı

Van merkez Edremit ilçesindeki bir okulun duvarından atlamak isterken demir parmaklıklarla sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos İlkokulu ve Ortaokulunu çevreleyen duvar üzerinden atlamak isteyen köpek, demir parmaklıklar arasında sıkıştı. Okul yönetimi köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayınca Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 15 dakikalık çalışma sonucu köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kısa süre düştüğü yerde yatan köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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