Deprem şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 11'i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları tedbirli olarak sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmen, Çatak ilçesinde taziyeleri kabul edilen Çatak İtfaiye Grup Amiri Emrullah Ersari, itfaiye şoförü Fevzi Sevinç ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığında bulundu.

“Bugün için çalışmalara ara verildi”

Taziye çıkışı açıklamalarda bulunan Van Valisi Vali bilmez, acıların paylaşıldıkça azaldığını belirterek, “En çok can kaybımız olan, en çok şehidimiz olan Çatak'ta acılı ailelerimizin acılarına ortak olmaya geldik. Taziyeler bizim kültürümüzün doğal parçasıdır. İnanıyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalır. Onun için acımızı paylaşan herkese hem şahsım ham de Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgedeki koşullar çok olumsuz olduğu için teknik ekip bölgede sismik incelemeler yaptı. Bugün için çalışmalara ara verildi. Koşullar uygun olur olmaz tekrar inceleme yaparak çığ altındaki kardeşimizi aramaya devam edeceğiz. İnşallah çığın altından en kısa sürede çıkartırız. Vefat eden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Can kurtarmak için insanlarımız canlarından oldu”

“Öncelikle tüm Van halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimiz iletmek istiyorum” diye söze başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da, “Özellikle son zamanlarda ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun. Elazığ depreminin ardından şehitlerimiz oldu ve bu çığ felaketiyle gerçekten yüreğimiz yandı. Böyle günler de milletçe kenetlendiğimiz günler oluyor. AK Parti olarak taziye ziyaretleri için buradayız. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ve taziye dileklerini de iletiyoruz. Çok büyük bir acı yaşandı. Can kurtarmak için insanlarımız canlarından oldu. Bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.