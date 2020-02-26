Depremde enkaz altından kurtarılanlar o anları anlattı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altından yaralı olarak kurtulanlar, o anları anlattı.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın birçok ilçesinde hissedilirken, Başkale ilçesinde ise can ve mal kaybına yol açtı. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 54 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı depremde; 255 konut ve 400 ahır yıkılırken, 600'ün üzerinde konut ise ağır hasar aldı. Depremde en büyük yıkım 8 kişinin hayatını kaybettiği Özpınar Mahallesi'nde yaşanırken, enkaz altından kurtarılanlar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Gıyasettin Arslan isimli vatandaş, Güvenlik Mahallesi'nde ahırda koyunlarına baktığı sırada depreme yakalandığını ifade ederek, “Ben ahırda koyunlara ot veriyordum. Birden bire yer sallandı. Ağaçlar ve toprak üzerime düştü. Ben ve koyunlarım enkaz altında kaldık. Yarım saat sonra annem, babam ve komşuların yardımıyla çıkarıldım. Sonra hastaneye getirildim. Koyun ve kuzularım ise telef oldular. Çok korktum” dedi.

Deprem olduğu sırada dışarı çıktığını, sonra çocukları için tekrar içeri girdiği sırada yıkılan bir duvarın altında kaldığını belirten Fadime Acar isimli vatandaş ise Kürtçe yaptığı konuşmasında, “Deprem sırasında öyle bir toz ve duman etrafı sardı ki, çok kötüydü. Ben dışarı kaçtım. Sonra çocuklarım için tekrar içeriye girdiğim sırada duvar üzerime yıkıldı. Eşim beni çıkardı” ifadelerini kullandı.

Aziz Teker isimli vatandaş da eşi, oğlu ve geliniyle birlikte ahırda koyunlara baktıkları sırada depreme yakalandıklarını belirterek, “Koyunlara bakıyorduk. O anda deprem oldu. Ahır üzerimize yıkıldı. Ben eşim, oğlum ve gelinim enkaz altında kaldık. Komşuların yardımıyla çıkarıldık. Bilincim yerindeydi. Çıkmaya çalışıyordum ama sağ kolum ile sağ bacağımın üzerinde ağaç ve toprak vardı, çıkamıyordum” diye konuştu.

Gelenler Mahallesi'nde depreme yakalanan Metin Aslan, "Hayvanlara yem veriyorduk. Deprem oldu, dışarı kaçmaya çalışırken enkaz altında kaldım. Çocuklarım evdeydi. Sol elim ile başım dışardaydı. Bağırdım. Sesimi duyan eşim ve komşular gelip beni çıkardılar. Allah'a şükür ucuz atlattık. O an anlatılmaz. Sanki 100 uçak köyü bombalıyormuş gibi bir duman vardı. Toz, duman, sis ve sesler vardı. Çok kötü bir durumdu” diye konuştu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastaneye yaralı olarak getirilen 19 kişiden 10'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Çelik, "Bize gelen 19 yaralıdan 2'sinin durumu ağırdı. Ağır olanları yoğun bakıma aldık. Geriye kalan 17 yaralıyı da serviste tedavi altına alındı. Yaralılarımızı peyderpey taburcu ettik. Şu anda serviste yatan 8 hastamız yatıyor. Diğer bir hastamız da depremle ilişkisi olmayan depremin verdiği üzüntüden dolayı kalp krizi geçiren hastamızı da hastaneye kabul ettik. Doktorlarımız hemen hastamıza müdahale edip anjiyosunu yaptılar ve kalbindeki damara stent takıldı. Bu deprem sonrası duygusal strese bağlı düşündüğümüz bir kalp kriziydi. Hastamızın şuan durumu iyi ve servise alınıyor” dedi.