Depremde hayatını kaybeden doktor anıldı

Ali Öztürk için 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Van'daki meslektaşları tarafından bir anma programı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, vurduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu 11 ilde ölen 10 binlerce kişinin içinde çok sayıda doktor da vardı. Aileleriyle yaşadıkları evlerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden doktorlar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşları tarafından anılıyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 3 yıl boyunca görev yapan ve bir yıl önce de Adıyaman'a tayin olan evli ve 4 çocuk babası Dr. Öztürk de ailesiyle birlikte kaldığı evinde depreme yakalandı. Dr. Öztürk ailesinden sadece kızı sağ kurtulurken, eşi ve diğer 3 çocuğu ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dr. Öztürk için çalışma arkadaşlarınca bir anma programı düzenledi.

“Çok kıymetli ve naif bir insandı”

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, bugün düzenledikleri programda meydana gelen depremde hayatını kaybeden Dr. Ali Öztürk'ü andıklarını belirtti. Hekimliğin zor bir meslek olduğunu hatırlatan Başhekim Sarıkaya, “Sağlık çalışanları deprem sürecinde de çalışmaya devam etti. Dr. Ali Öztürk, hastanemizde görev yaptı. Hocamız çok kıymetli ve naif bir insandı. Hastane içinde de çok sevilen biriydi. Maalesef depremde çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalarak vefat etti. Hayatını kaybeden diğer vatandaşlar gibi bu olay da bizi derinden üzdü. Bugünkü programımızda da Dr. Ali Öztürk hocamız başta olmak üzere, depremde hayatını kaybedenleri anmak üzere bir araya geldik” dedi.

“Buruk bir bayram kutluyoruz”

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde olduğu gibi meydana gelen deprem felaketlerinde de başrolü oynadığını dile getiren Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Tatlı ise “Sağlık çalışanları her türlü durumda fedakârca çalışmışlardır. Bugün buruk bir bayram kutluyoruz. Çok sayıda vatandaşımız ve hekimlerimiz depremde vefat ettiler. Bu yılki 14 Mart Tıp Bayramı'nda kendilerini andık” diye konuştu.