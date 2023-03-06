Depremzede çocuklar için etkinlikler devam ediyor

VAN (İHA) – Van'daki yurtlara yerleştirilen depremzede aileler için çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'da misafir edilen depremzede ailelerin çocukları için Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönülleri tarafından çeşitli etkinlikle yapılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, deprem bölgelerinden Van'a gelen depremzedelere yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna yerleşen depremzede vatandaşlarımızın bir yandan her türlü ihtiyaçları giderilirken bir yandan da bu felaketten en çok etkilenen minik misafirlerimiz için çeşitli kurs, etkinlik ve oyun programları gönüllü ve çalışanlarımız tarafından sürdürülüyor. Seyit Fehim Arvasi, Amine Hatun ve diğer yurtlarımızda bütün etkinlikler deneyimli personellerimiz tarafından yapılıyor” dedi.