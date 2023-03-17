Depremzede öğrenciler için kırtasiye malzemesi kampanyası

Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İlk ve Ortaokulu tarafından depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

3 Nisan İlk ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından afetzede çocuklar yararına başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Okul Müdürü Yusuf Açar, 13 Mart'ta başladıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Deprem bölgesindeki öğrencilere için başlattığımız kırtasiye yardımı ilçe esnafı başta olmak üzere büyük ilgi gördü. Okulumuz öğretmenleri, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından kısa zamanda büyük bir çalışma yapılarak toplanan kırtasiye malzemelerinin yanı sıra yurt dışından gelen 20 bin Türk lirası nakit para da geldi. Kampanyamız devam ediyor. Salı günü Özalp Belediyesinin bize tahsis edeceği araçla yardımları bölgeye götüreceğiz” dedi.