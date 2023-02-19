Depremzedeler yararına dostluk maçı

Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ile Vanspor Futbol Kulübü arasında dostluk maçı yapıldı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen dostluk maçında, Vanspor Futbol Kulübü “Yaraları birlikte saracağız” pankartıyla çıktı. Hakemin düdüğüyle başlayan maçta, depremin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman'ın plakası olan 02'de taraftarlar ‘Adıyaman burada' diye tezahürat yapmasının ardından felaketin saati olan 04.17'de anısına ise 4. dakikada taraftarlar atkı ve berelerini sahaya attı. Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak maçın 8. dakikasında Serdar İlik'in golüyle Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti. 17. dakikada Onurcan Güler'in gölüyle beraberlik sağlanırken, maçın 21., 27. ve 31. dakikalarında taraftarlar Diyarbakır, Gaziantep ve Hatay ‘burada' diye hep bir ağızdan haykırdılar. Maçın 34. dakikasında Vanspor'dan Serkan Serpil, 39. dakikada ise Amed Sportif Faaliyetlerden Hüseyin Güngör'ün topu ağlarla buluşturmasıyla durum 2-2 oldu. 44. dakikada ise taraftarlar karşılıklı ‘Malatya burada' diye haykırmasının ardından ilk devre sona erdi.

İkinci yarıda da depremin merkez üstü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere diğer iller için taraftarların tribünde karşılıklı ‘burada' diye haykırdığı maçın 71. dakikasında Çekdar Orhan ve 81. dakikasında Eyyüpcan Delibalta'nın topu ağlarla buluşturmasıyla Amed Sportif Faaliyet 4-2 öne geçerek sahadan galip ayrıldı.