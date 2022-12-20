İhlas Haber Ajansı

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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van genelinde düzenlenen ‘Etüt Van’ projesinde dereceye giren Özalplı öğrencilere ödülleri verildi.

Van genelinde düzenlenen ‘Etüt Van' projesinde dereceye giren Özalplı öğrencilere ödülleri verildi.


Van genelinde düzenlenen ve 13 ilçenin katıldığı ‘Van Etüt' projesinde dereceye giren öğrencilere, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır tarafında ödülleri verildi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen törene Özalp Kaymakamı M. Emin Nasır, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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