Derede kaçak avlanan inci kefali balığı yeniden suya bırakıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, derede kaçak avlanan ve hala canlı olan inci kefali balığını yeniden suya bırakıldı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ediyor. İskele Caddesi kenarından geçen derede kaçak balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, derhal müdahalede bulundu. Devriye ekiplerini görünce balıkları bırakan şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, 20 kilograma yakın canlı inci kefali balığı ise yeniden suya bırakıldı.

Ekipler, kaçak balık avlayan şahıslara ulaşmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.