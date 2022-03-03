İhlas Haber Ajansı

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Dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapandı. Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engelledi.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapattı. Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Başkan Arvas'ın talimatıyla bölgeye bir iş makinesi gönderildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

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