İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen iş makinesinin altında kalan 1 kişi yaralandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran içesine bağlı Demircik Mahallesinde meydana geldi. Doğubayazıt yolu üzerinde faaliyet gösteren kum ocağı şantiyesinde bir iş makinesinin devrilmesi sonucu altlında yaralı bir vatandaşın olduğu bilgisini alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.