Dicle İdrak Parkı ikinci kez tahrip edildi

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan Dicle İdrak Parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Süphan Mahallesi Süphan 3. Sokak'ta bulunan park, geçtiğimiz yıllarda uğradığı tahribattan sonra ikinci kez tahrip edildi. Özellikle çocukların ve vatandaşların rahatı ve güveni için yapılan parklar, kimliği belirsiz kişilerce tahrip ediliyor. Oyun grupları ve bankların kırılarak ve bir kısmının da yakılarak tahrip edilmesi ile parkın kullanılamaz hale getirilmesi kimi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde tahrip edilen park belediye tarafından yenilenirken, mahalle sakinlerinin de parka gerekli özeni göstermemesi ise akıllarda soru işaretleri bırakıyor.

Park içerisindeki oyun gruplarının tahrip edilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mahalle sakinlerinin kendi parklarına sahip çıkmaları konusunda da çağrıda bulundu. Vatandaşların ödediği vergilerle yapılan parklara karşı bu çirkin saldırıları kınadığını dile getiren Başkan Say, “Belediyemiz bir taraftan vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda dinlenip eğlenebilecekleri park alanlarının sayısını artırmayı hedeflerken, diğer taraftan bu tür olayların yaşanması bizleri son derece üzmektedir. Bizler belediye olarak vatandaşlarımıza en üst düzeyde hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Yapılan hizmetler vatandaşımızın devletine ödediği vergiler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Unutulmasın ki ilçemiz için harcadığımız her kuruşun hesabını yine günün birinde halkımıza vereceğiz. Bizler bu tür olaylar karşısında oluşan hasarları gidermek durumundayız, ancak milli servete karşı yapılan bu saygısızlığı kabul etmemiz de mümkün değildir” dedi.