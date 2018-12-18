Dikenli mezrası suya kavuştu

Gürpınar ilçesine bağlı Yedi Salkım Mahallesi'nin Dikenli mezrasının yeni su hattı talebi üzerine VASKİ ekipleri harekete geçti. Suyun bir an önce verilmesi için kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen VASKİ ekipleri, 24 saat durmaksızın mesai yaptı. Ekiplerin 600 metrelik yeni hat çekimi büyük zorluklarla gerçekleştirildi. İki gün süren çalışma sonunda 600 metrelik yeni su hattı ile birlikte Dikenli mezrası kesintisiz suya kavuşturuldu.

Ayrıca Gürpınar'ın Akpınar Mahallesi'nde yol genişletme çalışması nedeniyle yol altında kalan içme suyu şebeke hattının yeri değiştirilerek 280 metrelik yeni hat çekimi yapıldı.

Dikenli mezrası halkı, kar kış ve soğuk demeden gece bile çalışan ekipleri kutlarken, bu çalışmada büyük emekleri olan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve VASKİ Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç'e teşekkür ettiler.