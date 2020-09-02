İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilenci yakınlarından zabıtaya çirkin saldırı

Van’da akşam saatlerinde dilenci denetimi yapan Van Büyükşehir zabıtasına dilenci yakınları saldırdı.

Van'da akşam saatlerinde dilenci denetimi yapan Van Büyükşehir zabıtasına dilenci yakınları saldırdı. Saldırıda 2 zabıta memuru yaralandı.


Zabıta teşkilatının 194'üncü yıldönümünün kutlandığı şu günlerde Van'da zabıtaya yönelik bir saldırı gerçekleşti. Akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi eski emniyet kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik gelen ihbar üzerine olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekiplere dilenci yakınları olduğu belirlenen yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Dilenci yakınları ile zabıtalar arasında yaşanan arbedede 2 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı zabıta memurları arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılırken, polis caddede geniş güvenlik önlemi aldı.Saldırıya uğrayan mesai arkadaşlarının tedavilerinin devam ettiğini belirten Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, 'Zabıta Haftası'nda yapılan saldırının üzüntü verici olduğunu ifade ederek herşeye rağmen denetimlerin aralıksız bir şekilde süreceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.