İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği

Van’ın İpekyolu ilçesindeki din görevlilerince Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki din görevlilerince Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yapıldı.


İpekyolu Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıddıka Yatılı Kız Kur'an Kursu öğreticileri, hayırsever vatandaşlarım ve TDV İpekyolu Şubesinin katkılarıyla hazırlamış oldukları kumanya paketlerini Ramazan öncesi 20 aileye ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Müftü Vekili Sacit Emiri, hayırsever vatandaşların yatılı öğrencilere hayır yapıp kumanyalarını ulaştırdıklarını belirterek, “Kurslar tatil olunca bizlerde destek vererek hocalarımızla birlikte bu kumanyaları daha muhtaç olan ailelere ulaştırmak istedik. Ramazan'da yüzleri güldürebilmişsek ne mutlu bizlere. Kurs hocalarımıza da teşekkür ederim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.