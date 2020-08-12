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Din görevlisinden evi yanan ailenin destek

Van’ın Tuşba ilçesinde evi yanan aileye din görevlisinin girişimleriyle yardım yapıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde evi yanan aileye din görevlisinin girişimleriyle yardım yapıldı.


Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde din görevlileri tarafından maddi manevi destek sunulan dar gelirli bir ailenin evinde yangın çıktı. Yangında evde bulunan birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Ailenin yaşadığı yangın faciasının haberini alan Seyit Battal Gazi Camii Kur'an Kursu Öğreticisi Emine Yılmaz, hemen mağdur aileye için öğrenci ve hayırseverlerle ekip kurarak çamaşır makinesi, çeşitli ev eşyası, gıda ve giyim gibi yardımda bulundu.


Mağdur olan aileye ‘geçmiş olsun' ziyaretine giden Van İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, kurs öğreticisinin girişimleriyle mahalle sakinlerinin büyük katkılarıyla yanan eşyaların yenilendiğini, evin boya badana ve tadilatının yapıldığını söyledi. Özkan, “Bu mağduriyeti yaşayan ailemize her türlü yardımda bulunmaya, maddi manevi destek sağlamaya çalışan Emine Yılmaz hocamız ve öğrencilerine, özveride bulunan ve bu konuda bize katkı sağlayan kardeşlerimize Van İl Müftülüğü adına teşekkür ediyorum. Zor durumda olan bu kardeşlerimize yardım etme imkânı verdiği için de Rabbime sonsuz kere hamd ediyorum” dedi.

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