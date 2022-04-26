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Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı

Van’ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.

Van'ın Muradiye ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen tır yoldan çıktı.


Alınan bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Balaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AR 880 plakalı R.A. yönetimindeki Mercedes marka tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şoför R.A. ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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