Diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Çatak ilçesinde ikamet eden diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında ikamet eden diyaliz hastası Nimet Puli için askerler harekete geçti. Korulu yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle diyalize girmesi gereken Puli için havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, bu sabah saat 09.55'te hastayı alarak ilçeye dündü. Saat 10.10'da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan helikopterden alınan Puli, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine sevki sağlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.