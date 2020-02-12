İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyaliz hastası askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Çatak ilçesinde ikamet eden diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde ikamet eden diyaliz hastası Nimet Puli, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.


Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında ikamet eden diyaliz hastası Nimet Puli için askerler harekete geçti. Korulu yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle diyalize girmesi gereken Puli için havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter, bu sabah saat 09.55'te hastayı alarak ilçeye dündü. Saat 10.10'da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı pistine iniş yapan helikopterden alınan Puli, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine sevki sağlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.