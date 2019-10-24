Dkmp müdürlüğünden av bilgilendirme çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karakollar gezilerek, jandarmada personeline avlanma ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu hafta süresince; Merkez, Göllü, Timar, Tuşba, İpekyolu, Erçek ile Edremit, Gevaş ve Yoldöndü jandarma karakolu ziyaret edildi. Jandarma karakol komutanlıklarında görev yapan personele; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararları, Biyokaçakçılık, 5199 Saylı Hayvanları Koruma Kanunu ve Avcılık ile ilgili diğer konularda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme çalışmasına katılan tüm jandarma personeline ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederek, güzel bir organizasyon yapan Van Çevre Tim Komutanı Sadi Güllü ve ekibine teşekkür ettiler. Yetkililer, bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.