DKMP ve jandarma yaban hayatı için bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri jandarma personeliyle biraya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve çevre timi ekipleri tarafından Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ile karakollarda görev yapan personele yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Ziyarette, av koruma ve kontrolü hususlarında ve yaban hayatın korunması konusunda istişare ve değerlendirmede bulunuldu. Ekipler, katılım sağlayan tüm jandarma personeline ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler.