Doç. Dr. Sünnetçioğlu: “Normalleşme sürecinde yeni bir dalgaya sebep olmayalım”

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, pandemi nedeniyle alınan kararlara hassasiyetle uyulmasını isteyerek, “Normalleşme sürecinde yeni bir dalgaya sebep olmayalım” uyarısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında ilçe sağlık müdürlükleriyle pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı. Kentteki korona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “İlimizde en çok rastlanan korona virüs vakaları, kurulan taziye ziyaretleri ve buna benzer düğün, nişan gibi toplu olunabilecek yerlerde görülmektedir. Kesinlikle uzak durmalıyız. Mutlaka bulunduğumuz ortamlarda maske takmamız" dedi.

“En büyük bulaşma nedeni kalabalık ortamlardır”

Virüsün en büyük bulaşma nedeninin kalabalık ortamlar olduğunu belirten Doç. Dr. Sünnetçioğlu, virüsten korunmak için önlemlere uyulmasını istedi. Kurallara uymanın çok önemli olduğunu söyleyerek, “Normalleşme için bütün vatandaşlarımızın mutlaka tedbirlere harfiyen uymalarını özellikle öneriyoruz. Çünkü en ufak bir rehavet bütün kazanımlarımızı alabilir. O nedenle mutlaka maske, sosyal mesafe kuralına uyup kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hijyene önem vermeliyiz. Bu konularda kesinlikle taviz vermemeliyiz. En büyük bulaşma nedeni kalabalık ortamlardır” ifadelerini kullandı.

"Kararlara hassasiyetle uyulmasını istiyoruz”

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, korona virüsle mücadelenin toplumsal duyarlılığın artırılmasıyla mümkün olacağını hatırlatarak, “Vanlı hemşehrilerimizin toplumsal alanlarda hıfzıssıhha kurulu kararları ile belirlenen kurallara titizlikle uyması ve bireysel olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleriyle başarıya ulaşılacaktır. Normalleşme sürecinde yeni bir dalgaya sebep olmayalım. Kararlara hassasiyetle uyulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.