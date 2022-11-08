Doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nde unutulmaz bir gün yaşadı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut krateri Gölü gezisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede dünyanın en büyük ikinci ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü 82 kişilik bir ekiple ziyaret etti. Nemrut Dağı zirvesine yürüyüş gerçekleştiren doğa tutkunları, krater gölü ise zirvede izledi. Göller bölgesini ve Van Gölü kıyılarını izleyen ekip, buradan göller bölgesine geçerek ormanlık alanda doğa gezisi yaptı. Bölgede halay da çeken doğaseverler, unutulmaz bir gün geçirdi.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, amaçlarının Van Gölü Havzasındaki tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. Diğer taraftan doğa bilincini aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Demez, “Çevreye olan duyarlılığı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliğimizde 7'den 70'e 82 katılımcıyla sonbaharın renk cümbüşü olan Nemrut kalderasını gezdik. Doğada huzur, sağlık ve başarı var. katılım sağlayan bütün üyelerimize teşekkür ederim” dedi.