Doğu Anadolu'nun ilk MEKİİF'19 Fuarı renkli geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) öncülüğünde Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa düzenlenen (Mesleki Eğitim, Kariyer, İstihdam ve İnovasyon Fuarı'19 (MEKİİF) renkli geçti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Milli Eğitim Vizyonunda mesleki eğitimi tanıtma, geliştirme, sektörün talepleri ve istihdama götüren bir mesleki eğitim anlayışını işverenlerle yapılan protokollerle geliştirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez MEKİİF'19 Fuarı açıldı. Söz konusu fuarı ziyaret eden, öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları yerinde gören Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, mesleki eğitime yönelik Van'da düzenlenen ilk MEKİİF'19 Fuarının önemine değindi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Refik Olgun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çevik, İl Milli Eğitim Fuar Koordinatörleri Serhat Aydın ve Sadık Gümüş ile birlikte fuarda incelemelerde bulunan Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, güçlü bir Türkiye için gençlerin, ülkenin kalkınmasına yönelik entegrasyonunu sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Gerek ziyaretçi açısından, gerekse görsellik açısından son derece renkli geçen MEKİİF'19 Fuarı, 4 gün boyunca açık kaldı.