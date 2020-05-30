İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu caddesinde onarım çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok cadde ve sokakta asfalt tamir, bakım ve onarım çalışması başlattı.


Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını hızlandıran Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı 70 personel ve 16 araçla Doğu Caddesi, Selimbey Mahallesi Yunus Sokak ve Eminpaşa Mahallesi Kaptan Sokakta asfalt onarımı ve kaldırım tamir çalışması yürütüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başlayan ekipler, yaya ve araç trafiğinin olmamasından dolayı işlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapabiliyor. Mesai gözetmeksizin yürütülen çalışmalar yarın da devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.