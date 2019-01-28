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Doğu Türkistanlılardan Müftü Arvas'a ziyaret

Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve Alimcan Türdi, Van Müftüsü Nimetullah Arvas’ı ziyaret etti.

Doğu Türkistanlı Erşidin Erkin ve Alimcan Türdi, Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti.


Türkiye genelinde illeri gezerek sempozyumlar, konferanslar ve yürüyüşlerle Doğu Türkistan'daki drama dikkat çekmek ve vatandaşları haberdar etmek için yola koyulan Erşidin Erkin ve Alimcan Türdi, Van Müftülüğünü de ziyaret ettiler. Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın sıcak karşılaması, misafirleri haylice memnun etti. Bu ziyaretten ötürü son derece mütehassıs olduklarını ifade eden Doğu Türkistanlılar, bu zulmün son bulması ve insanların duyarlı olmasını beklediklerini söyleyerek, bu konuda yaptıkları çalışmalardan bahsettiler.


İl Müftüsü Arvas ise, yapılan zulmü eleştirerek, zulmün baki olmayacağını kaydetti. Arvas, İslam âleminin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getirdi.


Karşılıklı temennilerle görüşme sona erdi.

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