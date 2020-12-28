DOĞUSİFED yeni logosunu tanıttı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde faaliyet gösteren DOĞUSİFED, 2021 yılına değişim ve dönüşüm rüzgârları ile giriyor. Kurumsallaşma odağı ile çalışmalarını sürdüren DOĞUSİFED, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan yeni logosunu kamuoyuyla paylaştı. DOĞUSİFED'in enerjisi ve potansiyelini, kolay okunur ve çağdaş bir karakterle yansıtan logo, sürdürülebilirlik ve birlikte geleceğe ulaşma misyonunu da sembolize ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde üyelerine, paydaşlarına ve bölge kalkınmasına katkı sağlayan DOĞUSİFED; “Ortak Akıl ve Uzlaşı Kültürü” temelinde, yeni logosunu ‘Birlikte Geleceğe” temasıyla sembolize etti. Kurumsal kimlik görünürlüğünde yaptığı çalışmalar ile bütünleşen çizgilere sahip olan DOGUSİFED'in yeni logosu; ikonsuz, amblemsiz, kolay okunan, şık ve çağdaş bir tasarıma sahip. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan yeni logo, “Federasyon” kısaltması “FED” sembolünde, logo harfleri arasından geçen çizgi ile yansıtılıyor.

“Yeni döneme daha güçlü hazırlanıyoruz”

Yeni dönemde, yeni hedeflere odaklandıklarını belirten DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çiftçi, “Değişim ve dönüşüm mottosuyla yeni yılda çalışmalarımızı kurumsallaşma çerçevesinde derinleştireceğiz. Bu değişime de öncelikle yeni vizyonumuzu ortaya koyan yeni logomuz ile başladık. Bölgemiz iş dünyasının dinamizmini, modern ve çağdaş çizgileri taşıyan yeni logomuza yansıttık. Aynı zamanda ortaya koyduğumuz 5K vizyonumuzun ilk odağı kurumsallaşmada devamlılık ve eşgüdümü yeni logomuzda da anlatmak istedik. Konfederasyonumuz ile federasyonumuz arasındaki bütünlüğü görünümle birlikte başlattık. Ülkesinin sorunlarını dert edinen ve çözüm arayan iş insanları olarak büyük bir bütünün önemli yapı taşlarıyız. Yeni dönem hedeflerimize, yeni logomuz ile daha güçlü hazırlanıyoruz” dedi.