Doktor Güngör Urartu Göz'de

Ali İhsan Güngör, Urartu Göz'de hizmet vermeye başladı.

14 yıldır Van'ın ve bölgenin tek göz merkezi olan Urartu Göz, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yıllardır Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren ve birçok önemli ameliyat gerçekleştiren Operatör Dr. Ali İhsan Güngör, Urartu Göz'de göreve başladı. Amacının Van ve bölge halkına daha çok hizmet vermek olduğunu belirten Güngör, “Gerek tecrübeli hekim kadrosu gerek modern tıp uygulamalarının gereği olan teknolojik alt yapısı nedeniyle şehrimizde hizmet veren böylesi bir yerde çalışmaktan ötürü kuşkusuz çok mutluyum. Urartu Göz'de kornea naklinden göz arka bölgesi ameliyatlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulmaktadır. Biz de bu hizmet ayağını göz estetiği uygulamaları olan botoks, gözaltı ışık dolgusu, göz kapak sarkma ve kırışıklıklarında ameliyatsız ve cerrahi uygulamalar ile bir adım daha öteye taşımak istiyoruz. Bu vesile ile yeni görev yerimiz olan Urartu Göz'de hekimlik hayatına devam etmenin mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım” ifadelerini kullandı.

Urartu Göz kurucuları Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu ve Baran Bari İlhan ise, Dr. Güngör'ün Urartu Göz'de göreve başlamasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, “Böyle tecrübeli bir göz doktorumuzun merkezimizde hizmet vermiş olması büyük bir kazançtır. İnşallah ilimiz için, bölgemiz için ve ülkemiz için sağlık anlamında önemli başarılara imza atacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum” dediler.