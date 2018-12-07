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Dondurucu havada arıza onarımı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, malzemeleri at sırtına yükleyip saatlerce karda yaya yürüyerek su arızasına müdahale etti.


Çatak ilçesinin Sugeldi Mahallesi'nde oluşan arızaya ulaşmak için harekete geçen ekipler, araçların ulaşamadığı bölgeye malzemeleri at sırtına yükleyip saatlerce yaya giderek ulaştı. Sadece iş makinesinin çıktığı arıza yerine giden ekiplerin zorlu mücadelesi ile sorun çözüme kavuşturuldu. Ekipler, yaptıkları çalışmalarla arızayı gidererek mahalleyi tekrar suya kavuşturdular.


Sugeldi Mahallesi'nin tekrar suya kavuşmasını sevinçle karşılayan mahalle halkı, çalışmalardan dolayı minnet ve şükranlarını dile getirdiler.

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