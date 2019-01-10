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Dondurucu soğukta taze ot keyfi

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, dondurucu soğuklara rağmen mandalarını Kaz Gölü’ndeki taze otlarla besliyor.

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, dondurucu soğuklara rağmen mandalarını Kaz Gölü'ndeki taze otlarla besliyor.


Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan ve kış mevsiminin çetin geçtiği Çaldıran ilçesinde, hava sıcaklığı geçmiş yıllarda eksi 45 dereceyi dahi görmüştü. Etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, mandalar ise Kaz Gölü Çayı içerisindeki taze otla besleniyor. Sabah sahipleri tarafından suya getirilen ve bölgede önemli bir geçim kaynağı olan mandalar, akşam ise kendileri ahırların yolu tutuyor.


Oruçlu Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Beyazsu, 50 haneli mahalledeki 30 hanenin manda beslediğini belirtti. Her kış mevsimi mandaların Kaz Gölü'ne gelerek, zemindeki taze otlarla beslendiğini ifade eden Bezaysu, mandaların eksi 46 derecede bile suya girdiklerini kaydetti. Türkiye'deki en ucuz manda yoğurdunun mahallelerinde satıldığını söyleyen Beyazsu, “Sabah yemini verdikten sonra mandalar Kaz Gölü'ne geliyor ve akşam saatlerine kadar burada otlanıyorlar. 50 haneli mahallemizde 30 hane manda besleyerek geçimlerini sağlıyor. Mandalarımız her sabah Kaz Gölü'ne gelerek, zemindeki otla besleniyorlar. Nisan ayına kadar mandalarımız buraya geliyor” dedi.

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