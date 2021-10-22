Dr. Emrah Pek'in “Kepenek” sergisi sanatseverlerle buluştu

Emrah Pek'in ilk kişisel sergisi “Kepenek” sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının 20 seramik eserinden oluşan sergisinin açılışı, Van Nav-ART Sanat Galerisinde gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi ve beğeni gösterdiği sergiye; sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Sergiyi gezen Doç. Dr. Ruhi Konak, Emrah Pek'in kepeneğin formundan yola çıkarak seramikler yaptığını belirterek, “Bir çocukluk düşünden hareketle tasarladığı eserlerinde, nesnenin mekânla bağlarını sorguluyor. Kepeneğin bünyesinde işaretli şekilleri büyük bir titizlikle keşfedip, şeklin nesneden yansıttığı anlamı aramaya yönelen sanatçı, farklı formlar bağlamında ifadeyi çeşitlendiriyor” dedi.

Serginin 19-26 Ekim tarihleri arasında Nav-ART Sanat Galerisinde ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.