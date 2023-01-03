Dr. Merve Nur Uzun: “Verem hastalığı tedavisi ücretsiz yapılmaktadır”

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevli Dr. Merve Nur Uzun, verem hastalığının bulaşmasını ve yayılmasını önlemenin yolunun korunmak ve erken teşhis olduğunu söyleyerek, “Verem hastalığı tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çaldıran İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kağan Eligül başkanlığında Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen konferansın ardından, hafta çerçevesinde yapılan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verilmesi bekleniyor. İl Sağlık Müdürlüğünce getirilecek olan mobil verem tarama aracıyla ilçe merkezinde verem taramasının yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kağan Eligül, gençleri verem konusunda bilgilendirmek ve farkındalık kazanmalarını sağlamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası bünyesinde gençlerimizin çizeceği resimler, bizlere çok farklı bir bakış açısıyla konuya bakma imkanı sunacaktır. Resim yarışmasına katılan öğrencilerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dr. Merve Nur Uzun ise hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önlemenin yolunun korunmak ve erken teşhis olduğunu söyleyerek, “Hastalığın bulaşması, virüsün kuluçka döneminin ardından üç hafta boyunca kuru öksürük, gece terlemeleri, halsizlik, ateş, iştahsızlık gibi bulgular ile başlar. Bu tür bulguların oluşması halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. 5 yıl süre ile vücutta kalan virüs yaşama devam eder. Verem, tüm sağlık dispanserlerinde PPD testleri yapılarak teşhis konulur. Veremin tespit edilmesiyle birlikte üç ve dokuz ay aralığında başlanan tedavilerin ardında hastalık sürecinden tamamen kurtulmak mümkündür. Verem hastalığı tedavisi Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

Hemşire Gülistan Gökhan da, hastalıktan korunmanın tek yolunun yeni doğan bebeklerin ikinci aydan sonra sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak aşılarının yapılmasından geçtiğini belirterek, “Veremli hastalarla aynı ortamda yaşanması halin de mümkün olduğunca temas halinde olmamak ve yaşadıkları ortamı sık sık havalandırarak maske kullanılması gerekir” şeklinde konuştu.

Konferansa çok sayıda davetli katıldı.