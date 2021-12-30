İhlas Haber Ajansı

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DSİ Spor: 4 Türk Telekom Spor: 0

Çetin Atacan 1’nci Amatör Ligi B Grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Dporu 5-0 mağlup etti.

Çetin Atacan 1'nci Amatör Ligi B Grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Dporu 5-0 mağlup etti.


İpekyolu İlçe Stadında Amatör Lig B grubunda ilk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada DSİ Spor Türk Telekom Spor ile karşılaştı. DSİ Spor Ahmet Taşdemir, Hasan Şahin ve Musa Şahin'in golleriyle 5-0 mağlup ederek sahadan ayrıldı.


DSİ spor 5-0 aldığı maçla Gürpınar Belediyspor ile oynanacak erteleme maçı öncesi moral depoladı.

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