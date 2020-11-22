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Düğün konvoyunda kaza: 1 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde düğün konvoyunda üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde düğün konvoyunda üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyunda bulunan Arsin Oskay yönetimindeki 65 AAS 457 plakalı otomobil, Bedriye Aksoy yönetimindeki 06 FJ 5158 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DA 3159 otomobil çarpıştı. Üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı olay yerine giden ambulansla hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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