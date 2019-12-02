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Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Sevgi Evleri’nde kalan farklı yaş gruplarındaki çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan özel bir etkinliğe katıldı.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Sevgi Evleri'nde kalan farklı yaş gruplarındaki çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan özel bir etkinliğe katıldı.


Van'daki bir alışveriş merkezinde kurulan özel bir alanda çocukları geleceğin dünyasıyla buluşturan ‘Arkadaşım Robot' etkinliğinde; robotik kodlama atölyesi, robotik dans yarışması ve karaoke parti gibi etkinliklerle çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı tanındı. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar da, Arkadaşım Robot etkinliklerine katılarak İstanbul'dan getirtilen profesyonel bir ekip gözetiminde özel bir seansla eğlendirildi. Oluşturulan stantlarda bilişim dünyasının farklı yönleriyle yakından tanışan çocuk ve gençlerin heyecanlarına ortak olan ve onları teknoloji dünyasıyla buluşturan Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Geleceği tasarlamak için bilişim dünyasının ve robotik kodlamanın önemini eğlenceli bir şekilde aktarabilmek adına çocuklarımızı bu etkinliklere getirdik. Aralarında bu alana ilgi duyan ve kabiliyeti bulunanları keşfedebilmek için iyi bir fırsat oldu ve çocuklarımız için özel bir seans ile profesyonel bir ekiple buluşturarak bu çalışmayı daha da anlamlı kıldık. Geleceğe yön veren, ülkesi ve dünya için değerli çalışmalar gerçekleştirecek insanlara ihtiyacımız var. Bu yüzden böyle anlamlı bir etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim" dedi.

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