‘Dur' ihtarına uymayan iki minibüste 107 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 minibüste toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine Ford transit marka aracı durdurmak istedi. Jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayan B.Y. yönetimindeki minibüs, yapılan takip sonucu ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan kontrollerde minibüs içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, ilçeye bağlı Adaklı Mahallesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, B.E. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Ford transit marka minibüsü durdurmak istedi. İhtara uymayarak kaçan B.E. yönetimindeki minibüs, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak kara saplandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki olayda da yakalanan göçmenler işlemleri için Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürülürken, sürücüler B.Y. ve B.E. ise gözaltına alındı.